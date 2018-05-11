Надаль потерял звание первой ракетки мира, рейтинг АТР возглавит Федерер

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале турнира в Мадриде. Из-за этого он утратит лидирующую позицию в рейтинге АТР. Первой ракеткой мира 14 мая станет Роджер Федерер.

В активе швейцарца после этой неделе будет 8670 очков, у Надаля - 7950. Испанец потерял 820 очков из-за проигрыша Тиму - в прошлом году он выиграл турнир в Мадриде.