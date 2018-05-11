20:50 | Теннис — ATP

Надаль потерял звание первой ракетки мира, рейтинг АТР возглавит Федерер

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале турнира в Мадриде. Из-за этого он утратит лидирующую позицию в рейтинге АТР. Первой ракеткой мира 14 мая станет Роджер Федерер.

В активе швейцарца после этой неделе будет 8670 очков, у Надаля - 7950. Испанец потерял 820 очков из-за проигрыша Тиму - в прошлом году он выиграл турнир в Мадриде.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

ну шо, эра Маррея!!!

21:15

За Арсеналий с децтва!))

Ай да Федя, ай да атец.)) С очередным рекордом, Великого!)

20:58

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