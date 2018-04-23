Надаль поднялся с 41-го на 4-е место в чемпионской гонке ATP

Сегодня, 23 апреля, была опубликована обновленная версия чемпионской гонки ATP. Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поднялся с 41-го на 4-е место в списке. Лидерство в этом рейтинге продолжает удерживать Роджер Федерер.

Лучший среди россиян Карен Хачанов поднялся на 23-ю позицию. Даниил Медведев, в свою очередь, опустился с 26-й на 28-ю строчку.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 23 апреля

1 (1*). Федерер (Швейцария) – 3110 очков

2 (2). Дель Потро (Аргентина) – 2120

3 (3). Чилич (Хорватия) – 1650

4 (41). Надаль (Испания) - 1360

5 (8). Зверев (Германия) - 1285

6 (4). Чон Хен (Корея) – 1280

7 (11). Димитров (Болгария) - 1165

8 (5). Иснер (США) - 1085

9 (6). Андерсон (ЮАР) – 1070

10 (7). Эдмунд (Великобритания) - 945

23 (27). ХАЧАНОВ (Россия) - 575...

28 (26). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 532…

36 (33). РУБЛЕВ (Россия) – 440…

65 (62). ДОНСКОЙ (Россия) – 302...

98 (88) ВАТУТИН (Россия) - 210.

* положение в предыдущем рейтинге