Надаль поднялся с 41-го на 4-е место в чемпионской гонке ATP

Сегодня, 23 апреля, была опубликована обновленная версия чемпионской гонки ATP. Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поднялся с 41-го на 4-е место в списке. Лидерство в этом рейтинге продолжает удерживать Роджер Федерер.
Лучший среди россиян Карен Хачанов поднялся на 23-ю позицию. Даниил Медведев, в свою очередь, опустился с 26-й на 28-ю строчку.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 23 апреля
1 (1*). Федерер (Швейцария) – 3110 очков
2 (2). Дель Потро (Аргентина) – 2120
3 (3). Чилич (Хорватия) – 1650
4 (41). Надаль (Испания) - 1360
5 (8). Зверев (Германия) - 1285
6 (4). Чон Хен (Корея) – 1280
7 (11). Димитров (Болгария) - 1165
8 (5). Иснер (США) - 1085
9 (6). Андерсон (ЮАР) – 1070
10 (7). Эдмунд (Великобритания) - 945
23 (27). ХАЧАНОВ (Россия) - 575...
28 (26). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 532…
36 (33). РУБЛЕВ (Россия) – 440…
65 (62). ДОНСКОЙ (Россия) – 302...
98 (88) ВАТУТИН (Россия) - 210.
* положение в предыдущем рейтинге