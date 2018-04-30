Испанец Рафаэль Надаль поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP. На прошедшей неделе он стал победителем турнира в Барселоне.

Лидирует швейцарец Роджер Федерер. Лучшим из россиян является Карен Хачанов, занимающий 24-ю строчку.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 30 апреля

1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) – 3110

2 (2). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2120

3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 1860

4 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 1650

5 (5). Александр Зверев (Германия) – 1285

6 (6). Чхун Хён (Южная Корея) – 1280

7 (7). Григор Димитров (Болгария) – 1255

8 (8). Джон Изнер (США) – 1085

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1070

10 (11). Доминик Тим (Австрия) – 1015…

24 (23). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 620...

30 (28). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 532...

41 (36). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440...

68 (65). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 302

* - положение в предыдущем рейтинге