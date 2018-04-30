Испанец Рафаэль Надаль поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP. На прошедшей неделе он стал победителем турнира в Барселоне.
Лидирует швейцарец Роджер Федерер. Лучшим из россиян является Карен Хачанов, занимающий 24-ю строчку.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 30 апреля
1 (1*). Роджер Федерер (Швейцария) – 3110
2 (2). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 2120
3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 1860
4 (3). Марин Чилич (Хорватия) – 1650
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 1285
6 (6). Чхун Хён (Южная Корея) – 1280
7 (7). Григор Димитров (Болгария) – 1255
8 (8). Джон Изнер (США) – 1085
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) – 1070
10 (11). Доминик Тим (Австрия) – 1015…
24 (23). КАРЕН ХАЧАНОВ (Россия) – 620...
30 (28). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (Россия) – 532...
41 (36). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (Россия) – 440...
68 (65). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (Россия) – 302
* - положение в предыдущем рейтинге