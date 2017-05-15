Надаль поднялся на четвертое место в рейтинге ATP, Хачанов - 54-й

Россиянин Карен Хачанов опустился на 54-ю строчку в рейтинге ATP. Испанец Рафаэль Надаль, выигравший на турнире в Мадриде, поднялся на 4-ю позицию. Его соперник по финалу австриец Доминик Тим перебрался стал 7-м.

Рейтинг ATP

Положение на 15 мая

1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 10360 очков

2 (2). Джокович (Сербия) – 6845

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5605

4 (5). Надаль (Испания) – 5195

5 (4). Федерер (Швейцария) – 5035

6 (6). Раонич (Канада) – 4180

7 (9). Тим (Австрия) – 4035

8 (7). Чилич (Хорватия) – 3735

9 (8). Нишикори (Япония) – 3470

10 (10). Гоффен (Бельгия) – 3055…

54 (42). ХАЧАНОВ (Россия) – 860…

64 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 782…

81 (82). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 660…

83 (83). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624…

95 (94). ДОНСКОЙ (Россия) – 558

* – положение в предыдущем рейтинге