Надаль поднялся на четвертое место в рейтинге ATP, Хачанов - 54-й

Россиянин Карен Хачанов опустился на 54-ю строчку в рейтинге ATP. Испанец Рафаэль Надаль, выигравший на турнире в Мадриде, поднялся на 4-ю позицию. Его соперник по финалу австриец Доминик Тим перебрался стал 7-м.
Рейтинг ATP
Положение на 15 мая
1 (1*). Маррэй (Великобритания) – 10360 очков
2 (2). Джокович (Сербия) – 6845
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5605
4 (5). Надаль (Испания) – 5195
5 (4). Федерер (Швейцария) – 5035
6 (6). Раонич (Канада) – 4180
7 (9). Тим (Австрия) – 4035
8 (7). Чилич (Хорватия) – 3735
9 (8). Нишикори (Япония) – 3470
10 (10). Гоффен (Бельгия) – 3055…
54 (42). ХАЧАНОВ (Россия) – 860…
64 (65). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 782…
81 (82). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 660…
83 (83). ЮЖНЫЙ (Россия) – 624…
95 (94). ДОНСКОЙ (Россия) – 558
* – положение в предыдущем рейтинге