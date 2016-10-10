09:27 | ТЕННИС — ATP

Надаль поднялся на 7-е место в чемпионской гонке ATP

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Испанец Рафаэль Надаль опередил австрийца Доминика Тима в чемпионской гонке ATP и поднялся на 7-е место. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович. Лучшим из россиян является Андрей Кузнецов, расположившийся на 45 строчке. 

Также отметим, что россияне Михаил Южный и Карен Хачанов потеряли по две позиции, а Константин Кравчук поднялся на одну строчку - с 94-й на 93-ю.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 10 октября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10240 очков

2 (2). Энди Маррей (Великобритания) – 8685

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 4970

4 (4). Милош Раонич (Канада) – 4600

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4360

6 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3535

7 (8). Рафаэль Надаль (Испания) – 3290

8 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3205

9 (9). Томаш Бердых (Чехия) – 2870

10 (10). Марин Чилич (Хорватия) – 2580…

45 (45). Андрей Кузнецов (Россия) – 930…

53 (51). Михаил Южный (Россия) – 775

54 (52). Карен Хачанов (Россия) – 774…

93 (94). Константин Кравчук (Россия) – 574.

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