Надаль победил Фоньини в третьем круге турнира в Шанхае

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл итальянца Фабио Фоньини в третьем круге турнира в Шанхае. Испанец отдал сопернику четыре гейма – 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты.
Следующим соперником Надаля будет болгарин Григор Димитров.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Shanghai Rolex Masters
Призовой фонд 6 216 400 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Надаль (Испания, 1) – Фоньини (Италия) – 6:3, 6:1
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alexzander
Молодец Рафа,то ,что нужно!!!
15:04