Надаль победил Фоньини в третьем круге турнира в Шанхае

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл итальянца Фабио Фоньини в третьем круге турнира в Шанхае. Испанец отдал сопернику четыре гейма – 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 4 минуты.

Следующим соперником Надаля будет болгарин Григор Димитров.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Shanghai Rolex Masters

Призовой фонд 6 216 400 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Надаль (Испания, 1) – Фоньини (Италия) – 6:3, 6:1