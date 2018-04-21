Надаль победил Димитрова и вышел в финал турнира в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль в двух сетах обыграл Григора Димитрова в полуфинале турнира в Монте-Карло.
Второй финалист определится в поединке немца Александра Зверева и Кеи Нишикори.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 4 872 105 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Григор Димитров (Болгария, 4) - 6:4, 6:1
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alexzander
Да! Только не отдыха,а залечивание травмы.Но к грунту готов отлично,очередной разгром,так держать!Победы в финале!!!
22:36 21 апреля
Читатель.
Ну вот, два месяца отдыха - и снова вынос всех подряд на грунте. Да, Александр? ;)
21:20 21 апреля