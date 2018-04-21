Надаль победил Димитрова и вышел в финал турнира в Монте-Карло

Испанец Рафаэль Надаль в двух сетах обыграл Григора Димитрова в полуфинале турнира в Монте-Карло.

Второй финалист определится в поединке немца Александра Зверева и Кеи Нишикори.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Григор Димитров (Болгария, 4) - 6:4, 6:1