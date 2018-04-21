16:43 21 апреля | Теннис — ATP

Надаль победил Димитрова и вышел в финал турнира в Монте-Карло

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Испанец Рафаэль Надаль в двух сетах обыграл Григора Димитрова в полуфинале турнира в Монте-Карло. 

Второй финалист определится в поединке немца Александра Зверева и Кеи Нишикори.

Монте-Карло (Монако) 

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters 

Призовой фонд 4 872 105 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Григор Димитров (Болгария, 4) - 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/montecarlo/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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alexzander

Да! Только не отдыха,а залечивание травмы.Но к грунту готов отлично,очередной разгром,так держать!Победы в финале!!!

22:36 21 апреля

Читатель.

Ну вот, два месяца отдыха - и снова вынос всех подряд на грунте. Да, Александр? ;)

21:20 21 апреля

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