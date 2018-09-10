Надаль по-прежнему лидирует в чемпионской гонке АТР, Хачанов - 21-й

В чемпионской гонке АТР серб Новак Джокович после победы на US Open поднялся на второе место. На третью позицию вышел финалист турнира Хуан Мартин Дель Потро, а Роджер Федерер скатился со второго места на четвертое. Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, занимающий 21-е место.

Чемпионская гонка АТР на 10 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480

2 (3). Новак Джокович (Сербия) – 6445

3 (5). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4910

4 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 4800

5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4365

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3815

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3450

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3365

9 (9). Джон Изнер (США) – 2930

10 (11). Кеи Нишикори (Япония) – 2475…

21 (22). Карен Хачанов (Россия) – 1585…

26 (27). Даниил Медведев (Россия) – 1207…

66 (62). Андрей Рублев (Россия) – 695…

85 (83). Евгений Донской (Россия) – 537.