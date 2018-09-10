Надаль по-прежнему лидирует в чемпионской гонке АТР, Хачанов - 21-й

В чемпионской гонке АТР серб Новак Джокович после победы на US Open поднялся на второе место. На третью позицию вышел финалист турнира Хуан Мартин Дель Потро, а Роджер Федерер скатился со второго места на четвертое. Лучшим из россиян остается Карен Хачанов, занимающий 21-е место.
Чемпионская гонка АТР на 10 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 7480
2 (3). Новак Джокович (Сербия) – 6445
3 (5). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 4910
4 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 4800
5 (4). Александр Зверев (Германия) – 4365
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3815
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3450
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3365
9 (9). Джон Изнер (США) – 2930
10 (11). Кеи Нишикори (Япония) – 2475…
21 (22). Карен Хачанов (Россия) – 1585…
26 (27). Даниил Медведев (Россия) – 1207…
66 (62). Андрей Рублев (Россия) – 695…
85 (83). Евгений Донской (Россия) – 537.