Надаль - первый в чемпионской гонке ATP

Испанец Рафаэль Надаль поднялся на первое место в чемпионской гонке ATP. Вчера он стал победителем турнира в Мадриде, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.

Лучший из россиян Даниил Медведев занимает 57-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 15 мая

1 (2*). Надаль (Испания) – 4735 очков

2 (1). Федерер (Швейцария) – 4045

3 (4). Тим (Австрия) – 2085

4 (5). Гоффен (Бельгия) – 1640

5 (3). Вавринка (Швейцария) – 1600

6 (6). Димитров (Болгария) – 1465

7 (7). Карреньо-Буста (Испания) – 1335

8 (8). Цонга (Франция) – 1310

9 (9). Рамос-Виньолас (Испания) – 1230

10 (10). Сок (США) – 1230...

57 (51). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 355…

63 (58). РУБЛЕВ (Россия) – 327…

67 (61). ДОНСКОЙ (Россия) – 314…

77 (73). ХАЧАНОВ (Россия) – 290…

92 (104). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 250

* – положение в предыдущем рейтинге