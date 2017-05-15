Надаль - первый в чемпионской гонке ATP

Испанец Рафаэль Надаль поднялся на первое место в чемпионской гонке ATP. Вчера он стал победителем турнира в Мадриде, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.
Лучший из россиян Даниил Медведев занимает 57-е место.
Чемпионская гонка ATP
Положение на 15 мая
1 (2*). Надаль (Испания) – 4735 очков
2 (1). Федерер (Швейцария) – 4045
3 (4). Тим (Австрия) – 2085
4 (5). Гоффен (Бельгия) – 1640
5 (3). Вавринка (Швейцария) – 1600
6 (6). Димитров (Болгария) – 1465
7 (7). Карреньо-Буста (Испания) – 1335
8 (8). Цонга (Франция) – 1310
9 (9). Рамос-Виньолас (Испания) – 1230
10 (10). Сок (США) – 1230...
57 (51). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 355…
63 (58). РУБЛЕВ (Россия) – 327…
67 (61). ДОНСКОЙ (Россия) – 314…
77 (73). ХАЧАНОВ (Россия) – 290…
92 (104). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 250
* – положение в предыдущем рейтинге