Надаль - первая ракетка мира по итогам 2017 года

Испанец Рафаэль Надаль обеспечил себе первое место в рейтинге ATP по итогам года. После того как его главный преследователь Роджер Федерер отказался от участия в "Мастерсе" в Париже, Надалю было достаточно одержать одну победу. Корейца Хьюн Чуна 31-летний майоркинец победил со счетом 7:5, 6:3.

В сезоне-2017 Надаль в 10-й раз выиграл Roland Garros, а также US Open, "Мастерсы" в Монте-Карло и Мадриде и турниры категории "500" в Барселоне и Пекине.

Надаль закончит сезон первой ракеткой мира в четвертый раз в карьере. Ранее подобное ему удавалось в 2008, 2010 и 2013 годах.