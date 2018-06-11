Надаль остался первым, Дель Потро стал четвертым в рейтинге ATP

В новом рейтинге ATP, вышедшем после Roland Garros, победитель турнира Рафаэль Надаль сохранил за собой первую строчку. Роджер Федерер и Александр Зверев также остались на прежних второй и третьей позициях. Полуфиналист Открытого чемпионата Франции Хуан Мартин Дель Потро поднялся с 6-го на 4-е место. Наибольший скачок в рейтинге совершил другой участниц квартета сильнейших – итальянец Марко Чеккинато. Он поднялся на сразу 45 позиций и стал 27-й ракеткой мира. Андрей Рублев остался 31-м, а Карен Хачанов – 38-м. Незначительно улучшили свое положение в мировой классификации Даниил Медведев, Евгений Донской и Михаил Южный.
Рейтинг ATP
Положение на 11 июня
1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5965
4 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5080
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4950
6 (5). Григор Димитров (Болгария) – 4870
7 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3835
8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
10 (10). Джон Изнер (США) – 3070...
31 (31). Андрей РУБЛЕВ (Россия) – 1371...
38 (38). Карен ХАЧАНОВ (Россия) – 1220...
52 (53). Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия) – 974...
76 (79). Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – 726...
93 (95). Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – 616.
* положение в предыдущем рейтинге
- Михаил Южный
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Евгений Донской
- Хуан Мартин Дель Потро
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Александр Зверев-мл. (теннис)
- Даниил Медведев (теннис)