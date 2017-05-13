Надаль обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Мадриде

Испанец Рафаэль Надаль в полуфинале турнира в Мадриде обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:4. В финале Надаль встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) - Пабло Куэвас (Уругвай).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Надаль (Испания, 4) - Джокович Н. (Сербия, 2) - 6:2, 6:4