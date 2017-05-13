18:54 | ТЕННИС — ATP

Надаль обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Мадриде

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Испанец Рафаэль Надаль в полуфинале турнира в Мадриде обыграл серба Новака Джоковича со счетом  6:2, 6:4. В финале Надаль встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) - Пабло Куэвас (Уругвай).

Мадрид (Испания) 

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 5 439 350 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Надаль (Испания, 4) - Джокович Н. (Сербия, 2) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/madrid/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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RusSuck

Без шансов для серба!)) И до матча, и во время него.)) А ведь ещё совсем недавно его фанаты утверждали здесь, что он лучший в истории и перепишет рекорды Феди.)) Смешно.)) Кстати, а где эти фанаты?)) Самого главного я не наблюдаю уже давненько, видимо прозрел чувак.)) А Надя молодца, тоже был списан, и уже казалось не вернётся на былой уровень, но смог, и скорее всего возьмёт очередной РГ.)

19:07

alexzander

Браво Рафа! Молодец! Прервал серию Новака, после 7 проигранных матчей. Конечно Новак не в лучших кондициях , но и те 7 побед Новака в 2015,16 были над слабым Надалем. Рафу с финалом и победы в 30 Мастерсе!!!

18:58