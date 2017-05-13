Надаль обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Мадриде

Испанец Рафаэль Надаль в полуфинале турнира в Мадриде обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:4. В финале Надаль встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия) - Пабло Куэвас (Уругвай).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 5 439 350 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Надаль (Испания, 4) - Джокович Н. (Сербия, 2) - 6:2, 6:4
RusSuck
Без шансов для серба!)) И до матча, и во время него.)) А ведь ещё совсем недавно его фанаты утверждали здесь, что он лучший в истории и перепишет рекорды Феди.)) Смешно.)) Кстати, а где эти фанаты?)) Самого главного я не наблюдаю уже давненько, видимо прозрел чувак.)) А Надя молодца, тоже был списан, и уже казалось не вернётся на былой уровень, но смог, и скорее всего возьмёт очередной РГ.)
19:07
alexzander
Браво Рафа! Молодец! Прервал серию Новака, после 7 проигранных матчей. Конечно Новак не в лучших кондициях , но и те 7 побед Новака в 2015,16 были над слабым Надалем. Рафу с финалом и победы в 30 Мастерсе!!!
18:58