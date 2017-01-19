16:17 | ТЕННИС — ATP

Надаль обыграл Багдатиса во втором круге Australian Open

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Испанец Рафаэль Надаль во втором круге открытого чемпионата Австралии-2017 переиграл киприота Маркоса Багдатиса – 6:3, 6:1, 6:3. Австриец Доминик Тим оказался сильнее австралийца – 6:2, 6:1, 6:7 (6:8), 6:4. Бенуа Пэр из Франции обыграл Фабио Фоньини – 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 3:6, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Надаль (Испания, 9) – Багдатис (Кипр) – 6:3, 6:1, 6:3

Тим (Австрия, 8) – Томпсон Дж. (Австралия) – 6:2, 6:1, 6:7 (6:8), 6:4

Пэр (Франция) – Фоньини (Италия) – 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 3:6, 6:3

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Браво Рафа!!! Играл просто великолепно сегодня,так держать!!!

16:20

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