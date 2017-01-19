Надаль обыграл Багдатиса во втором круге Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль во втором круге открытого чемпионата Австралии-2017 переиграл киприота Маркоса Багдатиса – 6:3, 6:1, 6:3. Австриец Доминик Тим оказался сильнее австралийца – 6:2, 6:1, 6:7 (6:8), 6:4. Бенуа Пэр из Франции обыграл Фабио Фоньини – 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 3:6, 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Надаль (Испания, 9) – Багдатис (Кипр) – 6:3, 6:1, 6:3
Тим (Австрия, 8) – Томпсон Дж. (Австралия) – 6:2, 6:1, 6:7 (6:8), 6:4
Пэр (Франция) – Фоньини (Италия) – 7:6 (7:3), 4:6, 6:3, 3:6, 6:3
alexzander
Браво Рафа!!! Играл просто великолепно сегодня,так держать!!!
16:20