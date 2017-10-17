Надаль не выступит на турнире в Базеле

Испанец Рафаэль Надаль объявил, что не сможет принять участие в турнире в Базеле. Турнир пройдет с 23 по 29 октября.

"К сожалению, я должен сообщить, что по совету врача я не буду участвовать в турнире в Базеле. У меня проблемы с коленом, которые были еще во время турнира в Шанхае. Пришло время отдохнуть после двух очень хороших недель в Китае, с титулом в Пекине и финалом в Шанхае. Хочу отправить специальное сообщение многим любителям тенниса в Швейцарии, которые всегда оказывали большую поддержку, а также Роджеру Федереру. Надеюсь увидеться в следующем году", - написал Надаль в Фэйсбуке.