Надаль может стать первой ракеткой мира после Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль, который в воскресенье выиграл свой десятый Roland Garros и поднялся на второе место в рейтинге ATP, может вновь стать первой ракеткой мира. 31-летний майоркинец лидирует по очкам, набранным в нынешнем сезоне, и уже гарантировал себе участие в итоговом турнире года в Лондоне. Надалю не нужно защищать никаких очков по ходу травяного сезона, и уже после Уимблдона он может возглавить основной рейтинг ATP, хотя это будет во многом зависеть и от выступления нынешней первой ракетки мира Энди Маррэя. Например, если британец проиграет в четвертьфинале или полуфинале, Надаль займет первое место в случае выхода в финал или завоевания титула.

Испанец впервые возглавил мировой рейтинг 18 августа 2008 года и провел на первой строчке в общей сложности 141 неделю, последнюю из них - в начале июля 2014-го.