Надаль, Маррэй и Тим – в четвертьфинале турнира в Барселоне

Британец Энди Маррэй в двух сетах одолел испанца Фелисиано Лопеса в третьем круге турнира ATP в Барселоне. В другом поединке австриец Доминик Тим обыграл британца Дэниэла Эванса и теперь встретится с японцем Юити Сугитой.

Еще один представитель Испании, Рафаэль Надаль, оказался сильнее Кевина Андерсона из ЮАР. Его следующим соперником станет кореец Чон Хен, обыгравший немца Александра Зверева.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 324 905 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Маррэй (Великобритания, 1, WC) – Лопес (Испания, 16) – 6:4, 6:4

Чон Хен (Корея, Q) – Зверев А. (Германия, 8, WC) – 6:1, 6:4

Надаль (Испания, 3) – Андерсон (ЮАР) – 6:3, 6:4

Сугита (Япония, LL) – Карреньо Буста (Испания, 7) – 6:3, 6:3

Тим (Австрия, 4) – Эванс (Великобритания) – 7:6(7:5), 6:2