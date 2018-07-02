Надаль лидирует в рейтинге ATP, Рублев - 33-й

Лидером рейтинга АТР от 2 июля является испанец Рафаэль Надаль. В его активе 8770 очков.

Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер, третьим идет немец Александр Зверев. Лучший среди россиян Андрей Рублев на 33-м месте.

Рейтинг АТР от 2 июля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5755

4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5080

5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 5060

6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4780

7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110

10 (10). Джон Изнер (США) – 3045

33 (34). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОССИЯ) – 1281…

40 (40). КАРЕН ХАЧАНОВ (РОССИЯ) – 1130…

67 (59). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ) – 847…

83 (82). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОССИЯ) – 706.