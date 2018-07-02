Надаль лидирует в рейтинге ATP, Рублев - 33-й

Лидером рейтинга АТР от 2 июля является испанец Рафаэль Надаль. В его активе 8770 очков.
Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер, третьим идет немец Александр Зверев. Лучший среди россиян Андрей Рублев на 33-м месте.
Рейтинг АТР от 2 июля:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8720
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 5755
4 (4). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5080
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) – 5060
6 (6). Григор Димитров (Болгария) – 4780
7 (7). Доминик Тим (Австрия) – 3835
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) – 3635
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3110
10 (10). Джон Изнер (США) – 3045
33 (34). АНДРЕЙ РУБЛЕВ (РОССИЯ) – 1281…
40 (40). КАРЕН ХАЧАНОВ (РОССИЯ) – 1130…
67 (59). ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ) – 847…
83 (82). ЕВГЕНИЙ ДОНСКОЙ (РОССИЯ) – 706.
Дополнительная информация
- Джон Изнер
- Рафаэль Надаль
- Роджер Федерер
- Марин Чилич
- Евгений Донской
- Хуан Мартин Дель Потро
- Григор Димитров
- Кевин Андерсон
- Карен Хачанов
- Андрей Рублев
- Александр Зверев-мл. (теннис)
- Доминик Тим
- Давид Гоффен
- Даниил Медведев (теннис)