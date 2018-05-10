23:18 10 мая | Теннис — ATP

Надаль и Зверев вышли в четвертьфинал турнира в Мадриде


Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в третьем круге турнира АТР в Мадриде обыграл аргентинца Диего Шварцмана - 6:3, 6:4. Также в четвертьфинал вышли немец Александр Зверев и американец Джон Изнер.

Мадрид (Испания) 

Турнир ATP Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 200 860 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Диего Шварцман (Аргентина, 13) - 6:3, 6:4

Джон Изнер (США, 7) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 6:7(9:11), 7:6(7:3), 7:6(7:4)

Александр Зверев (Германия, 2) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:4, 6:2

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