Надаль и Джокович могут отказаться от выставочного матча в Саудовской Аравии из-за убийства журналиста

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович могут отказаться от выставочного матча в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Причина - убийство журналиста Джамала Хашоги.

Выставочный матч между спортсменами запланирован на 22 декабря. Оба теннисиста должны были получить за него около миллиона долларов. Окончательного решения о проведения матча пока нет, но и Джокович, и Надаль высказали свои сомнения.

- Я знаю, что случилось, и это, конечно, грустно, - сказал Джокович. - Я всегда старался оставаться профессионалом и уважать свои обязательства. Мы должны получить больше информации и принять рациональное решение, проводить матч или нет. Не хочу быть втянутым в политические процессы. К сожалению, наш матч совпал с этими событиями.

- Я дал обещание сыграть год назад, - отметил Надаль. - Ужасно, что погиб журналист. Мы знаем, что произошло нечто ужасное. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Надеюсь, скоро все прояснится.

Джамал Хашоги был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.