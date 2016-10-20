Надаль досрочно завершил сезон

Испанец Рафаэль Надаль принял решение досрочно завершить сезон. Такая мысль у испанца появилась еще после турнира в Шанхае, а спустя неделю он объявил окончательное решение. Как сообщает AFP, причиной досрочного завершения сезона стали проблемы с запястьем левой руки, которые его давно тревожат.
Надаль намерен сосредоточиться на отдыхе и подготовке к следующему сезону. Испанец занимает седьмое место в чемпионской гонке АТР.
alexzander
Самое верное решение! Успехов и ЗДОРОВЬЯ в 2017!!!
21:14
shpasic
видать, и у этого губы обветрились.
20:15