20:02 | ТЕННИС — ATP

Надаль досрочно завершил сезон

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Испанец Рафаэль Надаль принял решение досрочно завершить сезон. Такая мысль у испанца появилась еще после турнира в Шанхае, а спустя неделю он объявил окончательное решение. Как сообщает AFP, причиной досрочного завершения сезона стали проблемы с запястьем левой руки, которые его давно тревожат.

Надаль намерен сосредоточиться на отдыхе и подготовке к следующему сезону. Испанец занимает седьмое место в чемпионской гонке АТР.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexzander

Самое верное решение! Успехов и ЗДОРОВЬЯ в 2017!!!

21:14

shpasic

видать, и у этого губы обветрились.

20:15

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