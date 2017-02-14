Мюллер, Симон и Цонга – во втором круге турнира в Роттердаме

Француз Жо-Вилфрид Цонга в двух сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса в первом круге турнира ATP в Роттердаме. В другом поединке испанец Фернандо Вердаско уступил словаку Мартину Клижану, а Жиль Мюллер из Люксембурга нанес поражение голландцу Талону Грикспуру.

Другой представитель Франции Жиль Симон в трех сетах одолел соотечественника Николя Маю. А немец Филипп Кольшрайбер победил еще одного француза - Лукаса Пуйе.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN AMRO World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 724 930 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Цонга (Франция, 6) – Циципас (Греция, WC) – 6:4, 7:6 (7:2)

Клижан (Словакия) – Вердаско (Испания) – 6:4, 0:6, 6:1

Мюллер (Люксембург) – Грикспур (Голландия, WC) – 6:3, 6:2

Симон (Франция) – Маю (Франция) – 3:6, 6:3, 6:4

Кольшрайбер (Германия) – Пуйе (Франция, 8) – 7:5, 6:2