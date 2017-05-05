Мюллер и Феррер - в четвертьфинале турнира в Эшториле

Испанец Давид Феррер во втором круге турнира АТР в Эшториле обыграл португальца Федерику Феррейру Силву - 6:3, 6:4. Также в четвертьфинал вышли Жиль Мюллер из Люксембурга и Таро Даниэль из Японии.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 482 060 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мюллер Ж. (Люксембург, 3) - Соуза Ж. (Португалия, 6) - 6:3, 6:2

Феррер (Испания, 4, WC) - Силва Ф. (Португалия, WC) - 6:3, 6:4

Даниэль Т. (Япония) - Фратанджело (США, Q) - 6:4, 6:4