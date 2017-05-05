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Мюллер и Феррер - в четвертьфинале турнира в Эшториле

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Испанец Давид Феррер во втором круге турнира АТР в Эшториле обыграл португальца Федерику Феррейру Силву6:3, 6:4. Также в четвертьфинал вышли Жиль Мюллер из Люксембурга и Таро Даниэль из Японии.

Эшторил (Португалия) 

Турнир ATP Millennium Estoril Open 

Призовой фонд 482 060 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Мюллер Ж. (Люксембург, 3) - Соуза Ж. (Португалия, 6) - 6:3, 6:2

Феррер (Испания, 4, WC) - Силва Ф. (Португалия, WC) - 6:3, 6:4

Даниэль Т. (Япония) - Фратанджело (США, Q) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/estoril/2017/1/6/

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