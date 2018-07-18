01:04 | Теннис — ATP

Мюллер, Гранольерс и Маю вышли во второй раунд турнира в Ньюпорте


Состоялись матчи первого раунда турнира АТР в Ньюпорте (США).

Ньюпорт (США)

Турнир ATP Dell Technologies Hall of Fame Open

Призовой фонд 557 050 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Иво Карлович (Хорватия) - Алекс Де Минаур (Австралия, 7) - 6:7 (2:7), 7:6 (7:3), 7:5

Марсель Гранольерс (Испания) - Джей-Си Арагон (США, Q) - 7:6, 6:0

Дуди Села (Израиль) - Бернард Томич (Австралия, Q) - 6:3, 1:6, 6:2

Джейсон Юнг (Тайвань, WC) - Сергей Стаховский (Украина) - 6:4, 3:6, 6:3

Жиль Мюллер (Люксембург, 6) - Маркос Багдатис (Кипр) - 7:6, 6:3

Рамкумар Раманатан (Индия) - Виктор Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика, Q) - 6:4, 6:1

Кристиан Харрисон (США, WC) - Алекс Болт (Австралия, Q) - 6:3, 4:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/newport/2018/

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ