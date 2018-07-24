01:14 | Теннис — ATP

Мунар, Зопп и Даниэль пробились во второй раунд турнира в Гштааде


Состоялись матчи первого раунда турнира АТР в Гштааде (Швейцария).

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Хайме Мунар (Испания) - Адриан Менендес-Масейрас (Испания, Q) - 6:1, 6:0

Юрген Зопп (Эстония, Q) - Янник Ханфманн (Германия, Q) - 3:6, 6:3, 7:6

Таро Даниэль (Япония) - Элиас Имер (Швеция) - 7:6, 7:5

Роберто Карбальес Баэна (Испания) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания, 7) - 7:6, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - Гвидо Андреоцци (Аргентина) - 6:3, 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/gstaad/2018/

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