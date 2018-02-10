Монтейру обыграл Монфиса в четвертьфинале турнира в Кито

Бразилец Тиагу Монтейру вышел в полуфинал турнира в эквадорском Кито. Со счетом 6:4, 2:6, 6:4 он переиграл француза Гаэля Монфиса, который получил от организаторов третий номер посева.
Матч длился 1 час 53 минуты. Монтейро выполнил 6 эйсов и допустил 1 двойную ошибку. У Монфиса 11 подач навылет и 11 двойных.
В полуфинале Монтейру сыграет с Геральдом Мельцером или Альбертом Рамосом.
Кито (Эквадор)
Турнир ATP Ecuador Open
Призовой фонд 501 345 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Тиагу Монтейру (Бразилия) – Гаэль Монфис (Франция, 3) – 6:4, 2:6, 6:4
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