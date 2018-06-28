Монфис вышел в полуфинал турнира в Анталье

Француз Гаэль Монфис обыграл испанца Гильермо Гарсия-Лопеса в четвертьфинале турнира в Анталье – 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.
В полуфинале Монфис встретится с соотечественником Адрианом Маннарино.
Анталья (Турция)
Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya
Призовой фонд 426 145 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Гаэль Монфис (Франция, 4, WC) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 7:6 (7:3), 6:4
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