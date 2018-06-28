20:43 | Теннис — ATP

Монфис вышел в полуфинал турнира в Анталье


Француз Гаэль Монфис обыграл испанца Гильермо Гарсия-Лопеса в четвертьфинале турнира в Анталье – 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. 

В полуфинале Монфис встретится с соотечественником Адрианом Маннарино.

Анталья (Турция) 

Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya 

Призовой фонд 426 145 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Гаэль Монфис (Франция, 4, WC) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 7:6 (7:3), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/Antalya/2018/

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