Монфис вышел в полуфинал турнира в Анталье

Француз Гаэль Монфис обыграл испанца Гильермо Гарсия-Лопеса в четвертьфинале турнира в Анталье – 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.



В полуфинале Монфис встретится с соотечественником Адрианом Маннарино.

Анталья (Турция)

Турнир ATP Turkish Airlines Open Antalya

Призовой фонд 426 145 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Гаэль Монфис (Франция, 4, WC) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 7:6 (7:3), 6:4