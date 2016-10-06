09:52 | ТЕННИС — ATP

Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Токио

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Француз Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Токио, обыграв своего соотечественника Жиля Симона со счетом 6:1, 6:4. В четвертьфинале Монфис встретится с победителем матча Иво Карлович - Янко Типсаревич.

Токио (Япония) 

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 

Призовой фонд 1 368 605 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Монфис Г. (Франция, 2) - Симон (Франция) - 6:1, 6:4

Киргиос (Австралия, 6) - Штепанек (Чехия, Q) - 0:0 отказ 2-го игрока

Мюллер Ж. (Люксембург) - Багдатис (Кипр) - 6:3, 6:4

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