Француз Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Токио, обыграв своего соотечественника Жиля Симона со счетом 6:1, 6:4. В четвертьфинале Монфис встретится с победителем матча Иво Карлович - Янко Типсаревич.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 368 605 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Монфис Г. (Франция, 2) - Симон (Франция) - 6:1, 6:4

Киргиос (Австралия, 6) - Штепанек (Чехия, Q) - 0:0 отказ 2-го игрока

Мюллер Ж. (Люксембург) - Багдатис (Кипр) - 6:3, 6:4