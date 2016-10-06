Француз Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Токио, обыграв своего соотечественника Жиля Симона со счетом 6:1, 6:4. В четвертьфинале Монфис встретится с победителем матча Иво Карлович - Янко Типсаревич.
Токио (Япония)
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 368 605 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Монфис Г. (Франция, 2) - Симон (Франция) - 6:1, 6:4
Киргиос (Австралия, 6) - Штепанек (Чехия, Q) - 0:0 отказ 2-го игрока
Мюллер Ж. (Люксембург) - Багдатис (Кипр) - 6:3, 6:4