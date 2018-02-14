00:53 | Теннис — ATP

Монфис успешно стартовал на турнире в Буэнос-Айресе


Француз Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 6:1, 6:4 он победил уругвайца Пабло Куэваса. Монфис реализовал все три брейк-пойнта, а Куэвас, имевший две возможности взять чужую подачу, упустил оба шанса. Во втором круге Монфис встретится с сербом Душаном Лайовичем.

Буэнос-Айрес (Аргентина) 
Турнир ATP Argentina Open 
Призовой фонд 568 190 долларов 
Открытые корты, грунт 
Одиночный разряд 
Первый круг 
Гаэль Монфис (Франция) - Пабло Куэвас (Уругвай, 7) - 6:1, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/buenos/2018/

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