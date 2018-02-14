Монфис успешно стартовал на турнире в Буэнос-Айресе

Француз Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 6:1, 6:4 он победил уругвайца Пабло Куэваса. Монфис реализовал все три брейк-пойнта, а Куэвас, имевший две возможности взять чужую подачу, упустил оба шанса. Во втором круге Монфис встретится с сербом Душаном Лайовичем.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 568 190 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) - Пабло Куэвас (Уругвай, 7) - 6:1, 6:4
Дополнительная информация
Материалы других СМИ