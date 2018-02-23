Монфис, Тим и Вердаско вышли в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро

Француз Гаэль Монфис победил хорвата Марина Чилича во втором круге турнира в Рио-де-Жанейро – 6:3, 7:6 (10:8). Его следующим соперником будет аргентинец Диего Шварцман.

Австриец Доминик Тим пробился в четвертьфинал после отказа испанца Пабло Андухара в первом сете при счете 4:2.

В другой встрече испанец Фернандо Вердаско обыграл аргентинца Николаса Кикера и теперь встретится с Тимом.

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Турнир ATP Rio Open presented by Claro

Призовой фонд 1 695 825 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) – Марин Чилич (Хорватия, 1) – 6:3, 7:6 (10:8)

Фернандо Вердаско (Испания, 8) – Николас Кикер (Аргентина) – 6:7 (3:7), 6:2, 6:0

Доминик Тим (Австрия, 2) – Пабло Андухар (Испания) – 4:2 отказ 2-го игрока