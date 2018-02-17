Монфис сыграл на публику в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе. Видео

Француз Гаэль Монфис вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе. За 2 часа и 4 минуты со счетом 6:4, 3:6, 6:3 он переиграл аргентинца Леонардо Майера.
Кроме того, французский теннисист не упустил возможность сыграть на публику, несмотря на важность встречи. В одном из моментов Монфис совершил оборот вокруг своей оси и только потом отбил мяч, чем вызвал ликование публики.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 568 190 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Альяж Бедене (Словения) - Диего Шварцман (Аргентина, 5) - 6:4, 6:4
Гаэль Монфис (Франция) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:4, 3:6, 6:3
Spin when you're winning @Gael_Monfils.#ArgentinaOpen pic.twitter.com/Uj0QNPP5rO– Tennis TV (@TennisTV) 16 февраля 2018 г.
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