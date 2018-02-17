Монфис сыграл на публику в четвертьфинале турнира в Буэнос-Айресе. Видео

Француз Гаэль Монфис вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе. За 2 часа и 4 минуты со счетом 6:4, 3:6, 6:3 он переиграл аргентинца Леонардо Майера.

Кроме того, французский теннисист не упустил возможность сыграть на публику, несмотря на важность встречи. В одном из моментов Монфис совершил оборот вокруг своей оси и только потом отбил мяч, чем вызвал ликование публики.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 568 190 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Альяж Бедене (Словения) - Диего Шварцман (Аргентина, 5) - 6:4, 6:4

Гаэль Монфис (Франция) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:4, 3:6, 6:3