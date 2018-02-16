Монфис стал четвертьфиналистом в Буэнос-Айресе

Француз Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 6:4, 6:3 он за 1 час 23 минуты переиграл серба Душана Лайовича. На счету Монфиса 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 брейков. В четвертьфинале француз встретится с Фабио Фоньини (Италия) или Леонардо Майером (Аргентина).

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 568 190 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Гаэль Монфис (Франция) – Душан Лайович (Сербия) – 6:4, 6:3.