Монфис снялся с итогового турнира АТР, с Джоковичем сыграет Гоффен

Француз Гаэль Монфис снялся с итогового турнира АТР в Лондоне из-за травмы ребра. Он уже не смог бы пройти дальше по турнирной сетке, и матч с Новаком Джоковичем должен был стать для Монфиса последним на турнире. Однако спортсмен сослался на повреждение бедра и отказался от участия в игре. Вместо него завтра с Джоковичем сыграет Давид Гоффен.

– Я все больше и больше ощущаю боль в ребрах, – цитирует AFP Монфиса. – Эта боль была на протяжении всего турнира. Я попробовал тренироваться, но некоторые действия даются очень тяжело. Очень жаль. Потому что я хотел встретиться с Джоковичем. Обидно, что не смог показать в Лондоне свою силу.