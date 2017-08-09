Монфис обыграл Нишикори, Дель Потро уступил Шаповалу, Федерер победил Полански в Монреале

Француз Гаэль Монфис в трех сетах одолел японца Кеи Нишикори во втором круге турнира ATP в Монреале. Его следующим соперником станет испанце Роберто Баутиста Агут, победивший американца Райана Харрисона.

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро неожиданно уступил хозяину корта Денису Шаповалову. А другой канадец Петер Полански проиграл швейцарцу Роджеру Федереру. Также в следующий раунд пробился голландец Робин Хаасе, победивший Эрнесто Эскобедо из США.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 4 662 300 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Шаповалов (Канада, WC) – Дель Потро (Аргентина) – 6:3, 7:6 (7:4)

Монфис (Франция) – Нишикори (Япония, 5) – 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (8:6)

Баутиста Агут (Испания, 12) – Харрисон (США) – 7:5, 6:2

Хаасе (Голландия) – Эскобедо (США, LL) – 6:4, 6:1

Федерер (Швейцария, 2) – Полански (Канада, WC) – 6:2, 6:1