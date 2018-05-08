Монфис обыграл Басилашвили и встретится с Надалем в Мадриде

Француз Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира серии "Мастерс-1000" в Мадриде. Со счетом 6:2, 3:6, 6:3 он переиграл грузина Николоза Басилашвили. Монфис реализовал все четыре брейк-пойнта, а Басилашвили – 2 из 10. В следующем раунде француз встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) - Николоз Басилашвили (Грузия, Q) - 6:2, 3:6, 6:3