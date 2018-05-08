00:18 | Теннис — ATP

Монфис обыграл Басилашвили и встретится с Надалем в Мадриде


Француз Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира серии "Мастерс-1000" в Мадриде. Со счетом 6:2, 3:6, 6:3 он переиграл грузина Николоза Басилашвили. Монфис реализовал все четыре брейк-пойнта, а Басилашвили – 2 из 10. В следующем раунде француз встретится с испанцем Рафаэлем Надалем

Мадрид (Испания) 

Турнир ATP Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 200 860 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Гаэль Монфис (Франция) - Николоз Басилашвили (Грузия, Q) - 6:2, 3:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/madrid/2018/

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