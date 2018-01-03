Монфис и Пелья вышли во второй круг турнира в Дохе

Француз Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира в Дохе, обыграв итальянца Паоло Лоренци со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Встреча продолжалась час и 50 минут. Следующий матч Монфис проведет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

В другой встрече аргентинец Гидо Пелья в трех сетах обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счетом 2:6, 7:5, 7:5.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 286 675 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пелья Г. (Аргентина) – Рамос-Виньолас (Испания, 4) – 2:6, 7:5, 7:5

Монфис Г. (Франция, WC) – Лоренци (Италия) – 6:3, 3:6, 6:4