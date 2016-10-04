Монако вышел во второй круг турнира в Токио

Аргентинец Хуан Монако пробился во второй круг турнира ATP в Токио. Сегодня он в упорной борьбе переиграл американца Тэйлора Фритца. Следующим соперником Монако будет победитель встречи Джеймс Дакуорт (Австралия) - Фелисиано Лопес (Испания).

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 368 605 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Монако (Аргентина) - Фритц (США) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Киргиос (Австралия, 6) - Харрисон Р. (США, Q) - 7:5, 6:2