08:22 | ТЕННИС — ATP

Монако вышел во второй круг турнира в Токио

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Аргентинец Хуан Монако пробился во второй круг турнира ATP в Токио. Сегодня он в упорной борьбе переиграл американца Тэйлора Фритца. Следующим соперником Монако будет победитель встречи Джеймс Дакуорт (Австралия) - Фелисиано Лопес (Испания).

Токио (Япония) 

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 

Призовой фонд 1 368 605 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Монако (Аргентина) - Фритц (США) - 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Киргиос (Австралия, 6) - Харрисон Р. (США, Q) - 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/tokio/2016/

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