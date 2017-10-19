Миша Зверев вышел во второй круг турнира в Стокгольме

Немец Миша Зверев в трех сетах одолел хозяина корта Микаэля Имера в первом круге турнира ATP в Стокгольме. Его следующим соперником станет серб Виктор Троицки.
В поединке второго раунда американец Джек Сок нанес поражение французу Жереми Шарди и теперь сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, обыгравшим второго из братьев Имеров – Элиаса.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Intrum Stockholm Open
Призовой фонд 589 185 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сок (США, 3) – Шарди (Франция) – 6:4, 6:4
Первый круг
Зверев М. (Германия, 5, WC) – Имер М. (Швеция, WC) – 1:6, 7:5, 6:4
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