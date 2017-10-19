Миша Зверев вышел во второй круг турнира в Стокгольме

Немец Миша Зверев в трех сетах одолел хозяина корта Микаэля Имера в первом круге турнира ATP в Стокгольме. Его следующим соперником станет серб Виктор Троицки.

В поединке второго раунда американец Джек Сок нанес поражение французу Жереми Шарди и теперь сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, обыгравшим второго из братьев Имеров – Элиаса.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Intrum Stockholm Open

Призовой фонд 589 185 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сок (США, 3) – Шарди (Франция) – 6:4, 6:4

Первый круг

Зверев М. (Германия, 5, WC) – Имер М. (Швеция, WC) – 1:6, 7:5, 6:4