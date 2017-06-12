Миша Зверев - во втором круге турнира в Штутгарте

Представитель Германии Миша Зверев вышел во второй круг домашнего турнира в Штутгарте, обыграв Малека Джазири. Его соперник определится в матче Стефана Робера и Бернарда Томича.
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP Mercedes Cup
Призовой фонд 630 785 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Зверев М. (Германия, 6) - Джазири (Тунис) - 6:3, 6:1
Ханфманн (Германия, Q) - Фучович (Венгрия, Q) - 6:3, 7:5
Штруфф (Германия) - Лацко (Словакия, Q) - 6:4, 7:6 (7:3)
Джонсон (США, 5) - Мартерер (Германия, WC) - 3:6, 7:6(7:2), 6:4