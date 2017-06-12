Миша Зверев - во втором круге турнира в Штутгарте

Представитель Германии Миша Зверев вышел во второй круг домашнего турнира в Штутгарте, обыграв Малека Джазири. Его соперник определится в матче Стефана Робера и Бернарда Томича.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 630 785 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Зверев М. (Германия, 6) - Джазири (Тунис) - 6:3, 6:1

Ханфманн (Германия, Q) - Фучович (Венгрия, Q) - 6:3, 7:5

Штруфф (Германия) - Лацко (Словакия, Q) - 6:4, 7:6 (7:3)

Джонсон (США, 5) - Мартерер (Германия, WC) - 3:6, 7:6(7:2), 6:4