Миша Зверев - во втором круге турнира в Брисбене

Представитель Германии Миша Зверев обыграл Джона Патрика Смита в первом круге турнира в Брисбене.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp
Призовой фонд 468 910 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Зверев М. (Германия, 8) - Смит Дж. (Австралия, Q) - 6:4, 7:5
Себальос (Аргентина) - Эскобедо (США, Q) - 6:3, 6:4
Харрисон Р. (США) - Майер Л. (Аргентина) - 6:4, 3:6, 6:2
Дональдсон (США) - Томпсон (Австралия) - 6:2, 6:4
Эбден (Австралия) - Тиафо (США) - 6:3, 6:2
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