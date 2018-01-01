13:55 | Теннис — ATP

Миша Зверев - во втором круге турнира в Брисбене


Представитель Германии Миша Зверев обыграл Джона Патрика Смита в первом круге турнира в Брисбене. 

Брисбен (Австралия) 

Турнир ATP Brisbane International presented by Suncorp 

Призовой фонд 468 910 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Зверев М. (Германия, 8) - Смит Дж. (Австралия, Q) - 6:4, 7:5

Себальос (Аргентина) - Эскобедо (США, Q) - 6:3, 6:4

Харрисон Р. (США) - Майер Л. (Аргентина) - 6:4, 3:6, 6:2

Дональдсон (США) - Томпсон (Австралия) - 6:2, 6:4

Эбден (Австралия) - Тиафо (США) - 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/brisbane/2018/

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