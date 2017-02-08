Миша Зверев проиграл в первом круге в Монпелье

Испанец Фелисиано Лопес, "посеянный" под пятым номером, вышел во второй круг турнира в Монпелье, переиграв француза Жюльена Беннето на тай-брейке третьего сета. Шестая ракетка турнира Миша Зверев выбыл из дальнейшей борьбы, уступив Кенни де Шеппе.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 482 060 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ф. Лопес (Испания, 5) – Беннето (Франция) – 6:3, 4:6, 7:6 (7:0)

Де Шеппе (Франция) – М. Зверев (Германия, 6) – 6:4, 6:3

Арбер (Франция) – Эмери (Франция) – 6:3, 7:5

Ламасен (Франция) – Джазири (Тунис) – 6:1, 7:5

Матье (Франция) – Мильо (Франция) – 6:2, 4:6, 6:3