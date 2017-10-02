Миша Зверев, Лайович и Фоньини - во втором круге турнира в Пекине

Немецкий теннисист Миша Зверев в первом круге турнира АТР в Пекине обыграл своего соотечественника Яна-Леннарда Штруффа - 5:7, 6:4, 6:4. Также в следующий раунд турнира вышли Альяж Бедене (Великобритания), Душан Лайович (Сербия), Стив Дарсис (Бельгия) и Фабио Фоньини (Италия).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 149 870 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Зверев М. (Германия) - Штруфф (Германия) - 5:7, 6:4, 6:4

Лайович (Сербия, Q) - Вердаско (Испания) - 6:1, 3:6, 6:3

Дарсис (Бельгия, Q) - Карреньо Буста (Испания, 4) - 6:0, 6:4

Фоньини (Италия) - Хаасе (Голландия) - 7:6, 6:2

Бедене (Великобритания) - Гранольерс М. (Испания, Q) - 6:4, 6:2