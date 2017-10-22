18:04 | Теннис — ATP

Мирный и Освальд выиграли "ВТБ Кубок Кремля"

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Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали победителями "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. В финале они одолели Дамира Джумхура, который ранее выиграл одиночный разряд, и Антонио Санчича.

Москва 

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля 

Призовой фонд 877 580 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Финал 

Мирный/Освальд (Белоруссия/Австрия, 1) - Джумхур/Санчич (Босния и Герцеговина/Хорватия) - 6:3, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/kremlincup/2017/2/

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Grey Owl

Мирный - легенда парного тенниса. 50 титулов.

18:54