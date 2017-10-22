Мирный и Освальд выиграли "ВТБ Кубок Кремля"

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали победителями "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. В финале они одолели Дамира Джумхура, который ранее выиграл одиночный разряд, и Антонио Санчича.
Москва
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 877 580 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Мирный/Освальд (Белоруссия/Австрия, 1) - Джумхур/Санчич (Босния и Герцеговина/Хорватия) - 6:3, 7:5
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Grey Owl
Мирный - легенда парного тенниса. 50 титулов.
18:54