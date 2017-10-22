Мирный и Освальд выиграли "ВТБ Кубок Кремля"

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд стали победителями "ВТБ Кубка Кремля" в парном разряде. В финале они одолели Дамира Джумхура, который ранее выиграл одиночный разряд, и Антонио Санчича.

Москва

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 877 580 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Мирный/Освальд (Белоруссия/Австрия, 1) - Джумхур/Санчич (Босния и Герцеговина/Хорватия) - 6:3, 7:5