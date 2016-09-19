15:06 | ТЕННИС — ATP

Милош Раонич: "Терапевтическое использование запрещенных препаратов? Лучше уважать конфиденциальность"

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Действующий победитель St. Petersburg Open Милош Раонич в преддверии турнира отметил, что нужно уважать конфиденциальность спортсменов и не разглашать данные об использовании терапевтических препаратов. Напомним, ранее хакерская группа Fancy Bears взломала систему ВАДА и раскрыла данные об использовании многими известными спортсменами запрещенных препаратов.

– Что вы думаете о терапевтическом использовании запрещенных препаратов? Эта система должна стать более публичной, соперники и болельщики должны быть посвящены в нее или лучше оставить все, как есть?

– Честно говоря, я не знаком с деталями этой истории. Думаю, эти данные не должны предаваться широкой огласке, не должны быть доступны широкой публике. Могут быть разные обстоятельства, маленькие детали, серьезные заболевания, с которыми сталкивается тот или иной человек. Лучше уважать конфиденциальность. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tryam

серьезное заболевание было у Вильямс, Серены, на Уимблдоне 2015 года, в течении турнира 2 раза преднизолон употребляла перед матчами. Такая серьезная болезнь привела к титулу.

15:43

tryam

сам жрет наверное, такая туша то

15:42

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