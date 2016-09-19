Милош Раонич: "Хочу победить на турнире в Петербурге и обойти Вавринку"

Действующий победитель St. Petersburg Open Милош Раонич отметил, что вновь стать лучшим на этом турнире – дело профессиональной гордости. По его словам, нужно опередить Стэна Вавринку в борьбе за третью строчку рейтинга ATP.

– Вам принципиально вновь выиграть в Петербурге?

– Во-первых, мне лично очень хочется защитить титул – это вопрос профессиональной теннисной гордости. Кроме того, между мной и Стэном Вавринкой идет борьба за 3-ю строчку в рейтинге. Так что очки явно пригодятся.

– Почему к Уимблдону у многих особое отношение?

– Все дело в традициях. Уимблдону удалось сохранить особую атмосферу, и ты ее ощущаешь. Единственный турнир, который не продался спонсорам, – здесь нет рекламы на бортах, и это тоже впечатляет. (Сергей ЦИММЕРМАН)