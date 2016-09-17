Михаил Южный: "В России хорошая молодежь, но это еще не гарантия"

После жеребьевки St. Petersburg Open россиянин Михаил Южный оценил перспективы своих более юных коллег-россиян и рассказал, почему в начале сезона не полетел в Австралию, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Как вы оцениваете выступление российских теннисистов в этом сезоне?

– В этом году Карен Хачанов вошел в сотню. Не могу сказать, что все – он там закрепился, но играет действительно на уровне сотни. Это видно. Андрей Рублев затормозил чуть-чуть. Но у всех бывают подъемы и спады. Поэтому глобальных выводов делать не хотел бы. Тем более не нахожусь рядом с ним, не знаю, что происходит, какие у него проблемы. Что касается других ребят, то у Ромы Сафиуллина была травма, пришлось долго восстанавливаться. Сейчас он выиграл один фьючерс в Египте в другом дошел до финала. То есть ребята молодые есть. Питерский Бублик один или два фьючерса выиграл. Слегка даже удивлен прогрессу Медведева – играл против него в начале года. Но не уверен, что он сумеет по итогам сезона войти в 150 лучших. А дальше – посмотрим. Но в целом ребята очень хорошо идут. Но это еще не гарантия, что через полгода все они будут в топ-50.

– Женя Донской сейчас в вашей команде?

– Да и Роман Сафиуллин.

– В начале сезона вы пропустили Australian Open, но выиграли несколько челленджеров. Специально, чтобы несколько поднять свой рейтинг?

– Нет. Идея была в другом. Чтобы не лететь в Австралию, не играть там квалификацию, а попробовать сыграть в начале сезона побольше матчей и войти в него более плавно, чем год назад, когда начало сезона сложилось неудачно. В итоге все, к счастью, удалось.