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15:55 | ТЕННИС — ATP

Михаил Южный: "Сетка St. Petersburg Open получилась ровной"


Михаил Южный после жеребьевки St. Petersburg Open отметил, что уже в первом круге турнира пройдет много хороших матчей. Сам россиянин сыграет с одним из победителей квалификационного раунда.

– Сетка довольно интересная – уже в первом круге много хороших матчей, – сказал Южный. – Что касается моего жребия, то у встречи с победителем квалификации есть и плюсы, и минусы. Главное, что этот теннисист уже играет, он проведет два матча до встречи со мной. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Егор БЫЧКОВ)

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Материалы других СМИ
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