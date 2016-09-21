Михаил Южный: "Понимал, что в третьем сете против Типсаревича может быть тяжело"

Россиянин Михаил Южный после победы над Янко Типсаревичем (6:3, 7:5) в первом круге St. Petersburg Open признался, что еще не набрал кондиции после травмы, полученной на US Open. Также он отметил, что ему не мешает петербургская погода, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Как так получилось, что вы играли в последний день первого круга?

– На самом деле это неслучайно. Я сам попросил организаторов дать мне возможность играть как можно позже. Они пошли мне навстречу и отодвинули матч на среду.

– Во время матча вас одолел насморк – это петербургская погода?

– Это еще в Москве началось. Питер здесь ни при чем. Ваша сырость мне не мешает.

– В конце второго сета показалось, что вы ни в коем случае не хотите доводить до третьей партии – сил не хватит. У вас было такое ощущение?

– В середине второго сета почувствовал, что начинаю "садиться". К сожалению, не удалось набрать физические кондиции из-за травмы ноги. Понимал, что в третьем сете может быть тяжело.

– Почему снялись с игры против Джоковича во время US Open?

– Меня еще до US Open беспокоила нога. Первые два круга в Америке сложились очень удачно, я тянул как мог, но игру с Джоковичем продолжить не получилось.