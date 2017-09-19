Михаил Южный: "На турнире в Санкт-Петербурге всегда испытываю дополнительное давление"

Российский теннисист Михаил Южный после победы над Джоном-Патриком Смитом в первом круге турнира АТР в Санкт-Петербурге отметил, что игра с австралийцем получилась сложной. Также россиянин подчеркнул, что его следующий соперник Фабио Фоньини является классным игроком, но выступает неровно.

- Первые матчи всегда получаются сложными, - начал Южный. - А в Санкт-Петербурге испытываешь дополнительное давление. Соперник прибился к корту, поймал ритм, а мне нужно было время для адаптации.

- Ваш следующий соперник - Фабио Фоньини. Что вы можете сказать о нем?

- Он классный игрок, но довольно неровный. Никогда не знаешь, что ожидать от него. Может, мне повезет, что-то пойдет не так в его игре...

- Вам тяжело играть в паре и в одиночке в один день?

- Последнее время в паре играю только на турнирах Большого шлема, там паузы достаточно большие между матчами. А здесь будут играть с Женей Донским, мы давно хотели это сделать, но все не получалось. Спасибо организаторам, что дали нам wild card.

- Вы тренировались с Донским?

- Ни разу.

- Вы не могли бы подвести итог вашему выступлению на US Open?

- Ну, что сказать... Проиграл Федереру во втором круге, это был самый близкий матч с ним за 17 встреч, и я мог выиграть. Время прошло, выводы для себя я сделал. (Гоша ЧЕРНОВ)