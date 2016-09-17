Михаил Южный: "Без больших нагрузок нога не беспокоит"

Россиянин Михаил Южный в преддверии старта St Petersburg Open оценил свою форму и отметил, что на турнире серьезный состав участников. По его словам, прогнозов он делать не хочет, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Не могу сказать, что восстановился на сто процентов, – отметил Южный. – На самом деле, на прошлой неделе я почти не тренировался. Без больших нагрузок нога не беспокоит. Надеюсь, что за 2-3 дня, которые есть, буду готов полностью.

– В первом круге вы играете с Типсаревичем, потом, если повезет, с Раоничем. Сложная сетка?

– Легкой сетки здесь никак не могло получиться, судя по составу участников. Типсаревич успел восстановиться после травмы. В последних турнирах он показывал качественный уровень тенниса.

– Чего вы ждете от выступления на турнире?

– Прогнозировать ничего не хотелось бы. Хотя все здесь хотят одного. Цель понятна.