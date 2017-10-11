Михаил Кукушкин: "Сейчас мне сложно рассчитывать на выигрыш "ВТБ Кубка Кремля"

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин подчеркнул, что его задача на "ВТБ Кубок Кремля" - "сыграть хорошо". В 2013 году он дошел до финала турнира, где уступил Ришару Гаске.

- Я в тот год хорошо сыграл, прошел квалификацию и дошел до финала, - цитирует официальный сайт турнира Кукушкина. - Финал получился очень тяжелым, я подавал при счете 4:3 в третьем сете, были шансы на победу. Жалко, что не получилось победить в турнире в тот год. Соревнования были очень серьезными, сильными, и в финале был игрок топ-10 Ришар Гаске. Конечно, тот год запомнился, но потом я был еще несколько раз полуфиналистом на турнире "ВТБ Кубок Кремля". Так что я надеюсь и в этом году достойно выступить здесь, в Москве.

- Любите играть в Москве?

- Да, конечно, люблю здесь играть и играю практически каждый год. На "ВТБ Кубке Кремля" я показываю часто хорошие результаты. Условия мне здесь тоже подходят, и я всегда стараюсь заранее приехать, потренироваться, подготовиться, привыкнуть к кортам, так что, конечно, мне здесь нравится.

- Какие цели сейчас ставите перед собой в Москве?

-Как я уже говорил, в 2013 году в финале я был близок к победе, но такую цель тяжело ставить. Сейчас много сильных игроков, и все они играют очень здорово, поэтому нужно настраиваться на каждый матч, на каждого соперника, и я ставлю себе задачу – сыграть хорошо на этом турнире.